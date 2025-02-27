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В Кремле осудили уголовное преследование президента Республики Сербской

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Фото: ТАСС/МИД РФ
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Уголовное преследование президента Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорада Додика носит политический характер и достойно осуждения. Об этом 27 февраля заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«То, что произошло в Сараево, безусловно, вызывает нашу негативную реакцию, мы осуждаем такие действия. <…> Мы считаем, что такое преследование Додика носит абсолютно политический характер», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что уголовное дело в отношении Додика не только направлено против него самого лично, но и вредит всем патриотическим сербским силам. Приговор главе Республики Сербской, вероятно, принесет негативные последствия не только БиГ, но и всем Балканам в целом, дестабилизировав ситуацию.

Пресс-секретарь президента России указал, что обвинение, предъявленное Додику, основывается на законе, который «протащил» официально не утвержденный Советом Безопасности (СБ) ООН высокий представитель по БиГ Кристиан Шмидт, а он, по сути, является самозванцем.

Официальный представитель Кремля призвал всех, кто стоит за принятием подобных пагубных решений, руководствоваться Общим рамочным (Дейтонским) соглашением о мире в БиГ 1995 года. Это единственный способ стабилизировать ситуацию, чтобы она стала справедливой и предсказуемой.

Песков добавил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно встречался с Додиком, у них доверительные и конструктивные рабочие отношения, и это высоко ценят в Москве. Кроме того, там понимают и большое значение братских отношений между россиянами и сербами.

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Накануне, 26 февраля, суд БиГ заочно приговорил Додика к году тюремного заключения и запрету на политическую деятельность на шесть лет. Это решение может быть обжаловано.

Сербское издание Vreme в тот же день рассказало, что в июне 2023 года Додик подписал указ, согласно которому решения конституционного суда БиГ считались недействительными на территории Республики Сербской. Из-за этого в августе того же года президенту автономии предъявили уголовное обвинение в том, что он не подчиняется Шмидту. В МИД РФ назвали приговор Додику «неприкрытым издевательством над основами правового государства».

Президент Республики Сербской, в свою очередь, указал, что автономия не примет приговор во внимание, потому что он основан на решении Шмидта — иностранца, у которого без назначения ООН нет легитимных полномочий.

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