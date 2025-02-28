Хвойная трактовка: сосна раскрыла тайны «золотой эпохи» Китая

Международная группа ученых, в том числе сотрудники Сибирского федерального университета, на основе анализа древней древесины выявила предпосылки стремительного расцвета китайской государственности в конце III века до н.э. («золотой эпохи») и образования государства Цинь — первой централизованной империи Китая . Исследования опирались на вычислительные модели, разработанные отечественными специалистами. Эксперты, изучая древние и современные фрагменты китайской сосны, подтвердили информацию о том, что увеличение влажности климата в период «золотой эпохи» дало толчок развитию сельского хозяйства и, как следствие, другим сферам общественной жизни .

Как империя Цинь повлияла на развитие китайского государства

Причиной расцвета китайской цивилизации около 2,2 тыс. лет назад могли стать климатические условия. А именно — устойчивый период режима повышенной увлажненности, которая в то время была на 15–35% выше, чем сейчас . К такому выводу пришла международная научная группа ученых, которые исследовали фрагменты древней древесины.

В проекте приняли участие специалисты из России, Китая, Германии и еще ряда европейских стран. Однако в основу научной работы положена вычислительная модель, созданная отечественными учеными .

Фото: пресс-служба СФУ

Эта методика получила название «модель Ваганова – Шашкина» по фамилиям создателей, разработавших ее в конце ХХ века. Она позволяет проанализировать, как климатические факторы, такие как температура, осадки и освещенность, в разные исторические периоды влияют на рост деревьев. Модель широко применяют для реконструкции климата прошлого .

— Одним из ярких примеров применения методики стало изучение природных условий, которые существовали во время правления в Китае династий Цинь и Западная Хань . Исследования проводили по инициативе китайской стороны. Вместе указанные династии охватывают период около 270 лет. Это было время наиболее значительного подъема и процветания китайской цивилизации , — рассказал «Известиям» один из участников проекта, директор Института фундаментальной биологии и биотехнологии Сибирского федерального университета (СФУ) Владимир Шишов.

Он напомнил он, что династия Цинь (259–206 гг. до н.э.) смогла прекратить междоусобные войны и объединить внутренний Китай в единую империю . В это время древнее государство возглавил император Цинь Шихуанди, известный всему миру армией более чем из 8 тыс. терракотовых скульптур солдат, которые были помещены вместе с ним в гробницу.

Фото: пресс-служба СФУ

Этот правитель подчинил окружающие царства, создав мощную централизованную империю, а на внутреннем направлении стал инициатором строительства Великой китайской стены, каналов и ряда других крупных инфраструктурных проектов .

Вместе с тем период династии Западная Хань (206-й год до н.э. — 9-й год н.э.) знаменателен развитием Великого Шелкового пути, подъемом сельского хозяйства, техники, науки и искусства .

— В процессе исследований мы изучали образцы китайской сосны — как живых деревьев, так и наполовину ископаемой древесины, которая сохранилась в грунте, а также в виде различных культурных артефактов . Китайские специалисты собрали большой массив данных в окрестностях города Сиань, который был столицей империй Цинь и Западная Хань. Дальше специалисты измеряли ширину годичных колец и провели изотопный анализ древесины. Затем полученные данные закладывали в вычислительную модель Ваганова – Шашкина , — сообщил Владимир Шишов.

Как древняя древесина рассказывает об истории

В частности, пояснил он, применяли известный метод радиоуглеродного датирования путем измерения соотношения радиоактивного изотопа углерода 14C к его стабильному аналогу 13C . Также задействовали другие более специфические способы исследования древесины.

Фото: пресс-служба СФУ

Как сообщил Владимир Шишов, низкое содержания изотопов углерода 13С и кислорода 18О в древесине в прошлом могут указывать на существенное увлажнение территории империй по сравнению с современным периодом, например, за счет сильных муссонных дождей на рубеже нашей эры . Более того, анализ ширины годичных колец и изотопа углерода 13С показал, что древний климат был еще и более стабильным в сравнении с современным .

Вместе с тем изотопы углерода помогают выявить периоды засухи. Так, при недостатке воды деревья закрывают устьица — отверстия во внешнем слое клеток, через которые происходит газообмен с окружающей средой. Это приводит к изменению соотношения изотопов углерода 13С и 12С в тканях растений .

— Основное уравнение модели Ваганова – Шашкина описывает скорость роста деревьев как математическую функцию, которая зависит от температуры, влажности почвы и солнечной освещенности. Они влияют на процессы формирования клеток древесины, которые, в свою очередь, определяют ширину годичных колец . При этом увеличение массы растений ограничивается наиболее дефицитным ресурсом. Например, если температура оптимальна, но влажность почвы низкая, замедление роста будет определяться именно недостатком воды, — сообщил Владимир Шишов.

Фото: пресс-служба СФУ

В результате анализ полученных первичных данных и вычислительные эксперименты показали, что для климата древнего Китая в период правления династий Цинь и Хань характерна стабильная высокая увлажненность, что благоприятно отразилось на продуктивности древесных растений и сельскохозяйственных культур . В этот период годовое количество осадков, к примеру, было на 16–34% выше современных инструментальных наблюдений за период 1951–2015 годов.

Это привело к значительному увеличению земель, которые пригодны для сельского хозяйства . Так, на север и северо-запад они расширились, на 60–100 км, а в некоторых случаях — даже на 200 км , рассказал ученый. В свою очередь, развитие аграрной сферы, производства продуктов питания и других сельскохозяйственных материалов способствовало увеличению населения и развитию экономических отношений .

Как ученые предсказывают развитие экосистем

Таким образом, в ходе исследования специалисты представили новые доказательства того, что устойчивый и влажный климат в Китае сыграл ключевую роль в социально-экономическом развитии и формировании древних великих империй , подчеркнул Владимир Шишов.

При этом, отметил ученый, модель Ваганова – Шишкина эффективна не только для анализа климата прошлого, но и для перспективных исследований . Например, этот инструмент поможет прогнозировать состояние лесов в условиях современного и глобального потепления . Это даст возможность заранее понимать последствия таких изменений и принимать меры, например, для ведения устойчивого лесопользования.

— История знает много примеров, когда климатические региональные и глобальные изменения оказывали влияние на развитие общества . Так, благоприятный период на территории Монголии в XIII веке способствовал росту поголовья скота, увеличению фуража и, как следствие, образованию империи Чингисхана . На территории Скандинавского полуострова потепление началось в VI–VIII веках, что стало причиной появления викингов и их экспансии , — поделился заведующий сектором «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея Алексей Матвеев.

Фото: пресс-служба СФУ

В обоих случаях, добавил он, изменения климата сначала приводили к росту производительности сельского хозяйства и пастбищ, а дальнейший сценарий зависел от адаптивности общества. В случае с династией Цинь произошло объединение Китая, что вызвало бурное развитие городов и строительство дорог . Исследование еще раз подтверждает влияние климата на развитие древних обществ.

— Из ряда исторических источников известно, что в период правления Цинь Шихуанди в Китае выпадало много дождей. Паводки уносили урожай. По этой причине император проводил политику по строительству водоотводных и оросительных каналов. В результате чиновники фиксировали рост урожайности. Справившись с паводками, этот правитель придал ускорение экономике Китая , — отметил председатель совета Ассоциации содействия русско-китайскому туризму Юрий Цуркан.