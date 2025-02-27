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Названы характеристики и возможные цены Lada Iskra

Motor.ru: новая Lada Iskra будет стоить от 1,2 млн рублей
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Новая модель АвтоВАЗа Lada Iskra будет предлагаться в трех модификациях, с атмосферным мотором 1.6 от Lada Granta мощностью 90 либо 106 л.с., с механической коробкой передач и вариатором. Старт продаж намечен на май 2025 года, ожидаемая цена — от 1,2 млн до 1,6 млн рублей. Об этом 27 февраля сообщает Motor.ru с выставки Truck Expo – 2025 в Казани.

Разгон с нуля до 100 км/ч у Lada Iskra с вариатором и 90-сильным мотором занимает 13,4 секунды. Кроме того, 0,1 секунды у нее выигрывает седан с механикой, который ровно на секунду отстает от 106-сильной модификации с шестиступенчатой коробкой передач. Максимальная скорость — 170–175 км/ч.

По паспорту Iskra расходует 7,2–7,8 л на 100 км. Топливный бак машины рассчитан на 50 л. Дорожный просвет равен 170 мм, объем багажника — 500 л. Габариты седана — 4333×1777×1517 мм.

В перечень стартового оснащения войдут две подушки безопасности, базовые системы ABS, ESC и HCA, датчики света и дождя, иммобилайзер, передние электростеклоподъемники, аудиоподготовка, светодиодные дневные ходовые огни и поворотники, а также 15-дюймовые стальные диски.

В списке опций значатся кожаный руль, регулировка руля по высоте и вылету, камера заднего вида и кондиционер, «зимний» пакет (подогревы передних и задних сидений, руля, лобового стекла и форсунок омывателя), противотуманные фары с подсветкой поворота, задние парктроники, мультимедиа с восьмидюймовым экраном и сервисами «Яндекса», а также аудиосистема с четырьмя динамиками и 16-дюймовые диски.

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22 января АвтоВАЗ представил гоночную версию седана Lada Iskra. Автомобиль специально подготовлен для участия в ледовых гонках. Кузов Iskra облегчен и оснащен вварным каркасом безопасности.

15 января АвтоВАЗ показал в Москве новую модель Lada, седан Iskra, и спортивную модификацию классического внедорожника Niva Legend.

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