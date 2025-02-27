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Умер основатель Института Европы РАН академик Виталий Журкин

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Фото: РИА Новости/Всеволод Тарасевич
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Академик Виталий Журкин, основатель и почетный директор Института Европы Российской академии наук (РАН) умер на 98-м году жизни. Об этом 26 февраля сообщили в учреждении.

«Виталий Владимирович Журкин был авторитетным ученым с мировым именем, специалистом в области европейской и международной безопасности, российской внешней политики. <…> Мы потеряли большого ученого, коллегу, нашего учителя и наставника», — говорится в публикации на сайте Института Европы РАН.

Журкин родился в Москве в 1928 году. В 1946-м он поступил в МГИМО МИД СССР. После окончания учебы он работал на Гостелерадио и в отделе стран Азии и Африки газеты «Правда», заведовал ее корпунктом в Индии. В 1968 году Журкина пригласили на работу в Институт США и Канады РАН. Там он начинал как заведующий отделом и постепенно дошел до должности заместителя директора.

Позже, в 1987 году, Журкин создал Институт Европы РАН и возглавлял его до 1999-го, а позже получил звание почетного директора, продолжая развивать учреждение. Благодаря основателю институт стал центром, который объединил ученых-европеистов России.

Среди научных интересов ученого были военные и гражданские аспекты безопасности. В 1990-е годы Журкин выступал против расширения НАТО и изучал современные угрозы для России, например террористические.

Академик стал лауреатом государственной премии СССР и был награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством», Почета.

В Институте Европы добавили, что прощание с Журкиным состоится 3 марта в 11:00 в Центральной клинической больнице на улице Маршала Тимошенко в Москве.

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