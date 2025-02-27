СМИ сообщили о требовании Киева для подписания расширенного документа по ресурсам
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен подписывать второе экономическое соглашение с США, которое последует за договором по редкоземельным металлам, без дополнительных гарантий безопасности. Об этом 26 февраля заявил журнал Economist со ссылкой на источник в украинском правительстве.
«Зеленский не намерен подписывать какое-либо второе, более полное соглашение, которое не включало бы более широкие гарантии безопасности», — написали в журнале.
Также, согласно данным источника, первое соглашение по редкоземельным металлам не требует согласования в парламенте, однако второе будет подлежать ратификации.
Ранее, 26 февраля, президент США Дональд Трамп подтвердил, что Зеленский прибудет 28 февраля в Вашингтон для подписания соглашения по природным ресурсам. Это заявление было сделано после нескольких дней напряженных переговоров между США и Украиной, в ходе которых Зеленский утверждал, что США оказывают на него давление, чтобы он подписал сделку на сумму более $500 млрд, которая заставит «10 поколений» украинцев выплачивать долг.