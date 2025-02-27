В Европе выразили готовность участвовать в гарантиях мира на Украине
Глава Евросовета Антониу Кошта в приглашении лидерам Евросоюза (ЕС) на специальный саммит 6 марта заявил, что Европа готова участвовать в гарантиях соблюдения мира на Украине.
На саммите лидеры ЕС обменяются мнениями о том, как оказывать дальнейшую поддержку Украине, и о принципах, которые следует соблюдать в будущем.
«ЕС и его государства-члены готовы взять на себя большую ответственность за безопасность Европы», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕС.
Европейский вклад в гарантии безопасности необходимы для обеспечения прочного мира на Украине, написал Кошта в приглашении.
Ранее, 23 февраля, Кошта анонсировал проведение ЕС 6 марта экстренного саммита в Брюсселе по конфликту на Украине и европейской обороне.