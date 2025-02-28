Женские дни: какие премьеры телесериалов ждут нас в марте

Мартовские премьеры, как правило, стараются привязать к Международному женскому дню, знаменующему для жителей средней полосы приход весны и новых надежд. В «Границе миров» перед публикой предстанут стильные вампирессы, «Между нами химия» научит, как найти мужа, даже если у тебя двое детей на руках, а «Три плюс три» подскажет, как смотреть в будущее с оптимизмом . О премьерах телесериалов в марте рассказывают «Известия».

«Граница миров»

СТС, 3 марта

История повторяется дважды, говорили они — и ошибались. По крайней мере, в кино былая трагедия может возникать в формате фарса снова и снова. С легкой руки дозорных Сергея Лукьяненко кровососы и примкнувшая нечисть упорно обживают российские пейзажи — от провинциальных улочек Смоленска до столичных небоскребов. В новом сериале «Граница миров» вампирам предстоит осваиваться в мире гламура и роскоши: сверкать красными глазами и кровожадно выставлять клыки будут накачанные бойцы без правил, дамы в модных шляпках и даже их мелкие злобные собачки. Надзирают за ними несколько хороших парней, что, если подумать, вполне справедливо.

Кадр из сериала «Граница миров» Фото: Блэк Бокс Продакшн

Братья Леха и Серега после встречи с вампиром обрели новые способности, которые привели их в старое здание НИИ к эксцентричному Павлу Никитичу — главе тайной организации «Граница миров», задача которой — следить за ведьмами, оборотнями, русалками и прочими потусторонними туристами, регулярно посещающими мир людей. Заодно им предстоит собрать могучий артефакт, который поможет раз и навсегда закрыть портал в Навь, откуда нечисть к нам так и ползет. Это, конечно, многое объясняет, так что будем болеть за наших. Практическое пособие по уходу за бородой в виде модника Павла Никитича прилагается бонусом.

«Сорвиголова: Рожденный заново»

Disney+,4 марта

Слепой адвокат Мэтт Мердок — профессиональный защитник справедливости: днем он защищает невинных в зале суда, а ночью, развив в себе неимоверную силу, слух и чутье, борется за справедливость силовыми методами. Однако добро побеждает, увы, не всегда: первую серию Сорвиголова встречает одиноким, разоренным и разуверившимся в справедливости. Бывшая подружка подставила его, вечный враг Сорвиголовы, крупный политик Уилсон Фиск, известный в криминальном мире как босс мафии Кингпин, разорил его и отбросил в небытие. Теперь Мердоку остается только мстить, для чего ему предстоит собрать себя заново и вновь встать на защиту закона.

Кадр из сериала «Сорвиголова: Рожденный заново» Фото: 20th Television

Первая часть приключений слепого юриста вышла в 2015 году, успешно отстояв три сезона и 39 серий — серьезная заявка на успех. Сериал выдвигали на «Эмми», «Сатурн» и премию Гильдии киноактеров, однако в итоге ему достался лишь утешительный приз — почетная награда от Общества слепых Америки. Теперь создатели, судя по всему, готовы к следующей попытке: «Сорвиголова: Рожденный заново» выходит на экраны с тем же основным актерским составом: главного героя сыграет Чарли Кокс, а антагониста — Винсент Д’Онофрио, снимавшийся еще в «Цельнометаллической оболочке» Кубрика. Драк будет много, и они будут жесткими. Возможно, теперь приз за лучшую работу каскадеров от создателей сериала не уйдет.

«Тайга»

Premier, 5 марта

В маленьком городе где-то в тайге убиты несколько девочек из неблагополучных семей. Следователь Демидов, примерный семьянин и отец двух дочерей, воспринимает дело как личный вызов и дает себе клятву найти маньяка . Однако, чем больше в деле появляется улик, тем становится очевиднее, что все они указывают на самого Демидова. Ему предстоит разобраться в хитросплетениях странного и жуткого преступления и найти убийцу.

Кадр из сериала «Тайга» Фото: Марс Медиа Энтертейнмент

Режиссер нового сериала Александр Касаткин — признанный специалист по мрачным детективным историям с названиями, которые говорят сами за себя: «Охота на певицу», «Золото», «Бежать нельзя погибнуть». Значит, зрителя ждет много мрачной атмосферы, женских истерик и саспенса. Антураж соответствует: черные остовы сгоревших домов, бурелом, неопрятное кладбище, ощетинившееся пиками могильных оград. Тайга, как всегда, не подведет: великолепные мрачные пейзажи подошли бы не только деревенскому триллеру, но и культовой «Ведьме из Блэр» отечественного разлива. Посмотрим, потянет ли.

«Между нами химия»

Wink, 6 марта

Днем мать-одиночка Таня воспитывает сына и дочь, по ночам водит такси. Но проблем, как известно, много не бывает: в один далеко не прекрасный день Тане ставят смертельный диагноз. Таня не надеется прожить больше года и боится, что после ее смерти дети попадут в детский дом. Тогда Татьяна решается найти надежного мужчину и женить его на себе, чтобы обеспечить детям семью даже в случае худшего исхода. План, с которым Тане помогает ее лечащий врач, неожиданно срабатывает слишком хорошо, и претендентов на руку, сердце и детей оказывается даже больше, чем требуется . Но будьте уверены, не всё так мрачно, и любовь, нечаянно нагрянув, спутает все сюжетные ходы...

Кадр из сериала «Между нами химия» Фото: Водород

В плане социально-воспитательном сериал отлично воспитывает бдительность по отношению к сетевым знакомствам. «Там кого только нет — аферисты, извращенцы, даже из налоговой сидят!» — режут Тане правду-матку знающие люди. И то верно: найдутся на ее предложение «три в одном» и такие, и многие другие.

«Цыгане. Улица Шекспира»

Okko, 6 марта

Михаил — успешный московский адвокат, совладелец известной фирмы. У него есть невеста и амбициозные карьерные планы. Но однажды в его офис приходит цыганка Диана и требует, чтобы Михаил спас ее дочь из тюрьмы. Диана ставит ему ультиматум: если Михаил не поможет ей, она откроет его невесте и коллегам его тайну: на самом деле, он никакой не Михаил, а цыган Михай Деметр, изгнанный из табора бывший возлюбленный Дианы и отец девушки-подростка, которую ему предстоит спасти из заключения. Принятое решение круто меняет всю жизнь адвоката...

Кадр из сериала «Цыгане. Улица Шекспира» Фото: Okko

Исполнитель главной роли в сериале Дмитрий Чеботарев («Кодекс чести», «Фитнес») — конечно, фактурный красавец с огнем в очах, и в его цыганскую кровь верится легко. Завязка оставляет несколько иной вопрос: чем, по мнению создателей, так постыдно цыганское происхождение, что из-за него герой боится лишиться и семьи, и работы? Впрочем, этот, как и еще ряд животрепещущих вопросов сразу снимаются, если предположить, что «Улица Шекспира» — совместный проект отечественных кинематографистов с индийскими коллегами, и базовый сценарий был добыт где-то в недрах Болливуда. Продюсер сериала Александр Цекало богат не только творческой фантазией, но и разносторонними профессиональными связями, так что эту или похожие возможности со счетов сбрасывать нельзя. Танцы, музыка и ритуальные обнимашки с конем укрепляют в подобных подозрениях.

«Три плюс три»

Okko, 10 марта

В живописном городке Золотого кольца живут по соседству семья Клячевых и семейство Лариных, чего в качестве намека на дальнейший сюжет нам вполне достаточно. А вот режиссеру — нет: литературные аллюзии только начинаются. Глава семьи Клячевых — писатель Антон Павлович, его сын — кузнец Леонид, а внука-спасателя, чтобы уж совсем добить, креативные родители назвали Прометеем. У Лариных бабушка Валентина Петровна работает в такси, дочь Света — экскурсовод, а внучка Юля — художница. Прометей подозревает Юлю в мошенничестве и однажды ловит ее на очередной афере. Тут-то и начинается погоня за личной жизнью.

Кадр из сериала «Три плюс три» Фото: Okko

Известная комедия о поисках любви 1963 года, снятая по пьесе Сергея Михалкова, носила название «Три плюс два». Но создатели нового сериала — против дефицита чувств, у них никто на обочине не останется. На пути к личному счастью героям предстоит пережить решение кроссвордов, падение с моста, прыжки на капот машины и даже дуэль на пожарных брандспойтах. Попутно Юля рисует бездарные картины, Светлана манерно выдает гостям города заученный безликий текст экскурсии, а Антон Павлович неловко отстукивает одним пальцем на раритетной пишущей машинке полстраницы текста, чтобы потом в гневе скомкать результат своего труда и швырнуть его в угол. И правильно: до работы ли здесь, когда речь о любви. Человек создан для счастья, как птица для полета! Антон Павлович, кажется, сказал. А может, и нет.