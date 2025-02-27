Документальный фильм «Александр Третий» вошел в шорт-лист премии АПКиТ

В обнародованном шорт-листе XII премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) проект «НМГ ДОК» «Александр Третий» представлен в номинации «Лучший документальный фильм».

Премьера документально-игрового фильма «Александр Третий», ставшего первым проектом «НМГ ДОК» в эфире РЕН ТВ, состоялась 1 ноября 2024 года. Показ фильма, призванного развеять мифы вокруг многослойной фигуры предпоследнего российского императора, собрал у экранов порядка 6 млн зрителей, количество просмотров онлайн превысило 5 млн.

На награды в этом году претендуют 33 фильма и сериала в 10 проектных номинациях, а также более 50 индустриальных специалистов в 15 индивидуальных категориях. Победители XII премии АПКиТ будут объявлены 13 мая на торжественной церемонии вручения.

Справка:

Документально-игровой фильм «Александр Третий» от «НМГ ДОК» повествует о жизни великого российского правителя. Он правил всего 13 лет, но за это время сделал Россию мощной экономической и промышленной державой и заставил весь мир считаться как с силой русского оружия, так и с силой русской дипломатии.

«У России есть только два союзника — ее армия и флот!» — эта фраза, сказанная Александром Третьим, сейчас невероятно популярна и вновь актуальна, но много лет об императоре практически не вспоминали. Кто и почему решил вымарать его имя из истории нашей страны? И кем для России на самом деле был Александр Миротворец? Об этом в фильме рассказывают ведущие российские историки и актер Михаил Горевой.

Автор сценария: Юлия Бредун.

Режиссер-постановщик: Сергей Айрапетов.

Продюсеры: Владимир Тюлин, Михаил Тукмачев, Екатерина Авалиани, Юлия Засько.