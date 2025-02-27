Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова заявила о продаже Украиной населения в рабство на фоне соглашения с США
Мир
В Марселе начался суд по делу напавших на генконсульство РФ французов
Общество
Савеловский суд Москвы огласит приговор блогеру Елене Блиновской 3 марта
Мир
Bloomberg указало на переговоры в ЕС по увеличению расходов на оборону
Наука и техника
На Земле началась магнитная буря класса G2
Общество
Блогера Subo лишили российского гражданства
Мир
Лукашенко рассказал об обсуждении с Путиным сделки США и Украины по ископаемым
Мир
Додон заявил о многомиллионной поддержке Санду от USAID
Авто
Качество автошкол начнут оценивать по числу ДТП у выпускников
Мир
СМИ сообщили об обсуждении Эрдогана с Лавровым отправки миротворцев на Украину
Экономика
Греф сообщил об ожидании снижения ключевой ставки во II полугодии 2025 года
Новости компаний
«Сбер» запустил ипотеку на покупку дома и земли по договору долевого участия
Политика
Путин поручил принять дополнительные меры для защиты госграницы РФ
Мир
Трамп подтвердил планы ввести с марта пошлины в отношении Мексики и Китая
Наука и техника
Ученые предупредили о возможных магнитных бурях до 2 марта
Мир
В МИД РФ сообщили о контактах с Баку из-за закрытия Sputnik
Мир
Путин назвал ФСБ сильным и надежным звеном нацбезопасности

Документальный фильм «Александр Третий» вошел в шорт-лист премии АПКиТ

0
EN
Фото: НМГ ДОК
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В обнародованном шорт-листе XII премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) проект «НМГ ДОК» «Александр Третий» представлен в номинации «Лучший документальный фильм».

Премьера документально-игрового фильма «Александр Третий», ставшего первым проектом «НМГ ДОК» в эфире РЕН ТВ, состоялась 1 ноября 2024 года. Показ фильма, призванного развеять мифы вокруг многослойной фигуры предпоследнего российского императора, собрал у экранов порядка 6 млн зрителей, количество просмотров онлайн превысило 5 млн.

На награды в этом году претендуют 33 фильма и сериала в 10 проектных номинациях, а также более 50 индустриальных специалистов в 15 индивидуальных категориях. Победители XII премии АПКиТ будут объявлены 13 мая на торжественной церемонии вручения.

Справка:

Документально-игровой фильм «Александр Третий» от «НМГ ДОК» повествует о жизни великого российского правителя. Он правил всего 13 лет, но за это время сделал Россию мощной экономической и промышленной державой и заставил весь мир считаться как с силой русского оружия, так и с силой русской дипломатии.

«У России есть только два союзника — ее армия и флот!» — эта фраза, сказанная Александром Третьим, сейчас невероятно популярна и вновь актуальна, но много лет об императоре практически не вспоминали. Кто и почему решил вымарать его имя из истории нашей страны? И кем для России на самом деле был Александр Миротворец? Об этом в фильме рассказывают ведущие российские историки и актер Михаил Горевой.

Автор сценария: Юлия Бредун.

Режиссер-постановщик: Сергей Айрапетов.

Продюсеры: Владимир Тюлин, Михаил Тукмачев, Екатерина Авалиани, Юлия Засько.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025