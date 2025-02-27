Верховный суд США оставил в силе решение Трампа о приостановке зарубежной помощи
Председатель Верховного суда США Джон Робертс приостановил действие приказа федерального судьи, обязывающего администрацию президента Дональда Трампа выплачивать средства иностранной помощи подрядчикам и получателям грантов. Об этом 27 февраля сообщили в Reuters.
Робертс предоставил суду дополнительное время для изучения прошения администрации Трампа и последующего вынесения окончательного решения.
Также председатель Верховного суда попросил дать ответ истцов-организаций, которые заключают контракты с Агентством США по международному развитию USAID и Государственным департаментом или получают гранты от них, к полудню 28 февраля.
Ранее 27 февраля агентство Associated Press сообщило, что администрация президента США планировала аннулировать более 90% контрактов на оказание иностранной помощи USAID и Госдепартамента. США тем самым собираются сократить общую сумму помощи по всему миру почти на $60 млрд.