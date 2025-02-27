В Смоленской области задержали двух подростков за попытку контрабанды наркотиков
В Смоленской области задержали несовершеннолетних в возрасте 16 и 17 лет за попытку перевоза наркотических веществ через границу России. Об этом 27 февраля сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
«21 февраля текущего года оперативники УФСБ России по Смоленской области при содействии сотрудников регионального ПУ ФСБ на контрольно-пропускном пункте «Красная Горка» задержали двоих несовершеннолетних», — говорится в заявлении ведомства.
По данным регионального УФСБ, у молодых людей было найдено около 700 г наркотических веществ. Уточняется, что задержанные планировали перевезти запрещенные вещества на территорию соседнего государства.
В отношении несовершеннолетних возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ («Покушение на незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации наркотических средств группой лиц в особо крупном размере»).
Ранее, 25 февраля, сотрудники УФСБ России по Донецкой Народной Республике задержали жителя Макеевки, причастного к организации незаконного канала сбыта наркотических веществ. У мужчины были обнаружены наркотики общей массой около 1,5 кг. Уточнялось, что фигурант занимался фасовкой и распространением веществ путем тайниковых закладок. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.