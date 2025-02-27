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Набиуллина заявила об ожидании роста ипотечного кредитования на 5% в 2025 году

Набиуллина: ЦБ ожидает рост ипотечного кредитования на 5% в 2025 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Центробанк (ЦБ) России ожидает, что в 2025 году ипотечное кредитование вырастет на 5%. Об этом 27 февраля заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в рамках ежегодной встречи с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

«В этом году мы ожидаем прирост [ипотеки] около 5%, это скромно, но требуется более сдержанная динамика после чрезмерного прироста 2023 года и первой половины прошлого года», — сказала Набиуллина.

Она отметила, что в первой половине 2024 года ипотека тоже быстро росла. При этом, по мере того как будет снижаться инфляция, рост ипотеки пойдет на ускорение — это ожидается в 2026 и 2027 годах. Набиуллина указала, что здесь возникает вопрос о состоянии строительной отрасли, и, согласно оценке ЦБ, эта сфера вполне способна переждать временное замедление ипотеки.

Кроме того, регулятор в 2025 году ожидает, что динамика потребительского кредитования будет находиться в рамках от спада на 1% до увеличения на 4%. При этом в 2024 году рост составил 11%, и это умеренный уровень. Набиуллина считает, что жесткие денежно-кредитные условия снизят спрос, а меры ЦБ против закредитованности граждан заставят выдачу рискованных кредитов сокращаться и далее.

Глава регулятора отметила, что рост корпоративного кредитования в 2025 году ожидается на более умеренном уровне, в диапазоне 8–13%, но кредитного сжатия совершенно точно не будет.

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Ранее, 27 января, специалисты департамента аналитики и консалтинга компании VSN Group рассказали «Известиям», что доля ипотечных сделок с квартирами в новостройках классов «комфорт» и «бизнес» по итогам декабря 2024 года значительно снизилась: так, относительно ноября сокращение составило 8%, а по сравнению с декабрем 2023 года — рекордные 47%.

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