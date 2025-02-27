Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова заявила о продаже Украиной населения в рабство на фоне соглашения с США
Мир
В Марселе начался суд по делу напавших на генконсульство РФ французов
Общество
Савеловский суд Москвы огласит приговор блогеру Елене Блиновской 3 марта
Мир
Bloomberg указало на переговоры в ЕС по увеличению расходов на оборону
Наука и техника
На Земле началась магнитная буря класса G2
Общество
Блогера Subo лишили российского гражданства
Мир
Лукашенко рассказал об обсуждении с Путиным сделки США и Украины по ископаемым
Мир
Додон заявил о многомиллионной поддержке Санду от USAID
Авто
Качество автошкол начнут оценивать по числу ДТП у выпускников
Мир
СМИ сообщили об обсуждении Эрдогана с Лавровым отправки миротворцев на Украину
Экономика
Греф сообщил об ожидании снижения ключевой ставки во II полугодии 2025 года
Новости компаний
«Сбер» запустил ипотеку на покупку дома и земли по договору долевого участия
Политика
Путин поручил принять дополнительные меры для защиты госграницы РФ
Мир
Трамп подтвердил планы ввести с марта пошлины в отношении Мексики и Китая
Наука и техника
Ученые предупредили о возможных магнитных бурях до 2 марта
Мир
В МИД РФ сообщили о контактах с Баку из-за закрытия Sputnik
Мир
Путин назвал ФСБ сильным и надежным звеном нацбезопасности

Посол РФ указал на игнорирование Канадой решения Интерпола по нацисту Гунько

0
EN
Фото: TASS/AP/Laurent Cirpiani
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Оттава не исполняет решение Интерпола, вынесенное международной уголовной полицией в отношении украинского националиста Ярослава Гунько, тем самым реабилитируя нацизм. Об этом 27 февраля заявил посол России в Канаде Олег Степанов.

«Канада прекрасно осведомлена о том, что Гунько находится в международном розыске по линии Интерпола и, если не желает его выдавать, обязана судить самостоятельно. Отказ сделать это означает укрывательство нацистского преступника, оправдание его злодеяний и, по сути, реабилитацию нацизма», — приводит слова главы российского диппредставительства ТАСС.

Как отметил дипломат, власти РФ строго соблюдают нормы международного права, в данном случае речь идет о Конвенции ООН «О неприменимости сроков давности к военным преступлениям и преступлениям против человечности» 1968 года, в связи с чем Москва подала официальный запрос на экстрадицию Гунько еще в 2023 году, однако ответа так и не получила.

«Канадская сторона дважды отклонила его под нелепыми предлогами, сначала заявив об отсутствии механизмов правовой помощи между нашими странами, затем сославшись на якобы недостаточную доказательную базу. Теперь канадские власти пытаются и вовсе переложить ответственность на Польшу, заявляя, что готовы рассмотреть запрос Варшавы, если он поступит», — пояснил дипломат.

Степанов добавил, что такая позиция является лишь отговорками. Власти Польши не хотят поднимать тему о том, какую роль играли украинские националисты в массовых убийствах польского населения во время Второй мировой войны

«Польские власти не хотят сильно нажимать на тему. Откладывают на потом. Им Украина сейчас нужнее как инструмент общезападной опосредованной войны против России», — сделал вывод он.

И в горе, и в гадости: как Канада потворствует терроризму Украины
Изменит ли Оттава свой курс по отношению к России после отставки Трюдо

22 августа Гунько, причастного к убийству в 1944 году как минимум 500 граждан СССР, объявили в международный розыск по линии Интерпола. При этом власти Канады еще с осени прошлого года отказываются его выдавать, несмотря на переданные Оттаве исчерпывающие доказательства его преступлений.

В сентябре 2023 года 98-летнего Гунько пригласили в парламент Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского. СМИ публиковали фото, на котором эсэсовца приветствуют аплодисментами в парламенте. Затем спикер палаты общин Канады Энтони Рота извинился перед общественностью за инцидент и подал в отставку. Комментируя случившееся, президент РФ Владимир Путин назвал отвратительным публичное чествование нациста.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025