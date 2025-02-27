Посол РФ указал на игнорирование Канадой решения Интерпола по нацисту Гунько

Оттава не исполняет решение Интерпола, вынесенное международной уголовной полицией в отношении украинского националиста Ярослава Гунько, тем самым реабилитируя нацизм. Об этом 27 февраля заявил посол России в Канаде Олег Степанов.

«Канада прекрасно осведомлена о том, что Гунько находится в международном розыске по линии Интерпола и, если не желает его выдавать, обязана судить самостоятельно. Отказ сделать это означает укрывательство нацистского преступника, оправдание его злодеяний и, по сути, реабилитацию нацизма», — приводит слова главы российского диппредставительства ТАСС.

Как отметил дипломат, власти РФ строго соблюдают нормы международного права, в данном случае речь идет о Конвенции ООН «О неприменимости сроков давности к военным преступлениям и преступлениям против человечности» 1968 года, в связи с чем Москва подала официальный запрос на экстрадицию Гунько еще в 2023 году, однако ответа так и не получила.

«Канадская сторона дважды отклонила его под нелепыми предлогами, сначала заявив об отсутствии механизмов правовой помощи между нашими странами, затем сославшись на якобы недостаточную доказательную базу. Теперь канадские власти пытаются и вовсе переложить ответственность на Польшу, заявляя, что готовы рассмотреть запрос Варшавы, если он поступит», — пояснил дипломат.

Степанов добавил, что такая позиция является лишь отговорками. Власти Польши не хотят поднимать тему о том, какую роль играли украинские националисты в массовых убийствах польского населения во время Второй мировой войны

«Польские власти не хотят сильно нажимать на тему. Откладывают на потом. Им Украина сейчас нужнее как инструмент общезападной опосредованной войны против России», — сделал вывод он.

22 августа Гунько, причастного к убийству в 1944 году как минимум 500 граждан СССР, объявили в международный розыск по линии Интерпола. При этом власти Канады еще с осени прошлого года отказываются его выдавать, несмотря на переданные Оттаве исчерпывающие доказательства его преступлений.

В сентябре 2023 года 98-летнего Гунько пригласили в парламент Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского. СМИ публиковали фото, на котором эсэсовца приветствуют аплодисментами в парламенте. Затем спикер палаты общин Канады Энтони Рота извинился перед общественностью за инцидент и подал в отставку. Комментируя случившееся, президент РФ Владимир Путин назвал отвратительным публичное чествование нациста.