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В Роскачестве заявили о продаже большинства псевдоорганической продукции онлайн

Роскачество: больше всего псевдоорганических продуктов продают на маркетплейсах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Подавляющее большинство — 90% — псевдоорганических продуктов продается на маркетплейсах. Об этом 27 февраля сообщило Роскачество.

«Несмотря на схожесть органических стандартов в разных странах, в России признается продукция, сертифицированная только по национальным стандартам. Поэтому продукты с маркировкой «органик» других государств на российской полке можно расценивать как несоответствующие законодательству России», — указал директор департамента развития органической и «зеленой» продукции Роскачества Владимир Увайдов.

Ведомство провело повторный мониторинг рынка, чтобы определить, продаются ли где-то несертифицированные псевдоорганические продукты. Исследование коснулось четырех маркетплейсов — OZON, Wildberries, «Мегамаркета», «Яндекс Маркета», 10 торговых сетей — «Глобуса», «ВкусВилла», «Ашана», Metro, «Перекрестка», «Дикси», «Магнолии», «Ленты», «Азбуки вкуса», Spar, сервиса доставки Vprok и сети магазинов алкогольной продукции Winestyle. Были проверены 450 псевдоорганических товаров, у которых не было сертификата соответствия, но в маркировке или карточке фигурировали слова organic, «органик», «органический».

В итоге оказалось, что более 400 товаров с нарушениями из 450 продавались на маркетплейсах, а в офлайн-торговле были точечные нарушения. Кроме того, большая часть продукции, где указанная на упаковке информация не соответствовала действительности, была импортной. На ней была англоязычная маркировка с международными знаками. Чаще всего встречались следующие виды маркировки псевдоорганической продукции: organic — в 65,7% случаев, «евролист» — в 49,2%, USDA — в 9%.

По итогам проверки торговые сети и маркетплейсы приняли различные меры: изменили карточки товаров, поработали с поставщиками, чтобы те получили российскую государственную сертификацию или попросту отказались от продажи продукции, в которой есть нарушения.

В Роскачестве призвали покупателей проверять производителя в реестре Минсельхоза, где можно увидеть, зарегистрирован ли российский сертификат товара. В случае покупки псевдоорганической продукции стоит обратиться в Роскачество.

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Ранее, 5 февраля, генеральный директор Центра развития перспективных технологий государственной системы маркировки «Честный знак» (ЦРПТ) Андрей Кириллов с беседе с «Известиями» рассказал, что с помощью этого механизма получится проверить, соответствует ли продукция стандарту «халяль». Такая возможность уже добавлена в систему, и все производители смогут привязать к ней свои сертификаты, а покупатели благодаря этому смогут узнать, где и из какого сырья был произведен товар.

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