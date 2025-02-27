В ДНР сообщили о перехвате радиопереговоров командования ВСУ
Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) перехватили радиопереговоры командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска. Об этом 26 февраля сообщило силовое ведомство региона.
В ходе перехваченных разговоров представитель украинского командно-наблюдательного пункта с позывным Сигма отдал указание командиру подразделения «Селезень» отразить атаку Российской армии. Позже другой военачальник с позывным Качур сообщил, что военнослужащие соседнего подразделения ВСУ не смогли удержать позиции и покинули их.
«Возмущенный тем, что подчиненные оставили позицию, командир приказывает им вернуться обратно, несмотря на то что обстрел продолжается», — указано в Telegram-канале Народной милиции ДНР.
20 февраля в Минобороны сообщили, что расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» поразил скопление живой силы и техники ВСУ на красноармейском направлении. Уточнялось, что боевая работа состоит из пяти этапов — получения координат, занятия огневой позиции, наведения, залпа орудий и быстрой смены позиции.