В Краснодаре загорелось складское помещение площадью 1,2 тыс. кв. м. Об этом 27 февраля сообщили в пресс-службе Муниципального центра управления (МЦУ) по городу.

«В 09:04 поступила информация о загорании в складском помещении по улице Стасова, 2/1, площадью 30 на 40 м», — говорится в сообщении в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что к тушению пожара привлечены аварийно-спасательный отряд, а также специальная часть экстренного реагирования Федеральной противопожарной службы.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в этот день во Владивостоке загорелся ангар на площади свыше 400 кв. м. Позднее стало известно, что открытое горение ликвидировали. На месте были задействованы 24 специалиста и пять единиц специальной техники. Погибших и пострадавших нет.