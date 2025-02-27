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В Госдуме напомнили о вступающих в силу с 1 марта законах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Несколько законодательных инициатив, направленных на защиту здоровья детей, усиление контроля за иностранными агентами и на борьбу с финансовыми мошенниками вступят в силу с начала марта. Об этом напомнил 27 февраля председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, один из главных законов запрещает продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Эта инициатива оградит детей от потребления продукции, которая наносит вред здоровью. Также продавать детям запретили газосодержащие товары.

Кроме того, напомнил Володин, в стране ужесточат контроль за доходами иностранных агентов. С начала марта они будут обязаны зачислять средства с продажи недвижимости, транспорта и процентов по вкладам на определенный рублевый счет.

«Воспользоваться денежными средствами можно будет только в случае снятия статуса иноагента», — уточнил Володин.

Еще один закон вводится для защиты граждан от мошенников, указал он. Россияне смогут устанавливать самозапрет на оформление кредитов. Благодаря этому мошенники не смогут взять заем на чужое имя с помощью украденных средств.

Последний закон касается рекламы кредитов и займов. Теперь она должна включать полную информацию об условиях или ссылку на сайт с деталями, а также предупреждение о рисках. Это нововведение сделает продукт более прозрачным для потребителей, отметил Володин.

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Ранее, 25 февраля, Володин призвал подготовить нормы по защите детей от нападения бродячих собак. По его словам, это стоит поручить профильному комитету по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, так как тот более объективно подойдет к этому вопросу. Также Володин призвал россиян не выбрасывать животных на улицу.

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