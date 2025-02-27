В Киевской области загорелся промышленный объект
В Киевской области произошло возгорание на промышленном объекте. Об этом 27 февраля сообщили в пресс-службе госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram-канале.
«Ночью в одном из районов области <…> возник пожар на промышленном объекте», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте пожара задействованы 81 спасатель, а также 24 единицы техники.
Информация о названии объекта и его местоположении не уточняется.
Ранее в этот день в японской префектуре Иватэ по меньшей мере 84 дома получили повреждения в результате лесного пожара.