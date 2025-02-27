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В Кремле назвали условие для возвращения Instagram и Facebook в Россию

Песков: Instagram и Facebook смогут вернуться в РФ после выполнения ее законов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Социальные сети Facebook и Instagram (обе принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) смогут возобновить работу в России только после исполнения требований российского законодательства. Об этом 27 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Александром Юнашевым.

Песков отметил, что потенциальное восстановление доверия в российско-американских отношениях никак не повлияет на статус заблокированных в РФ сайтов. Он подчеркнул, что требование соблюдать законодательство РФ также касается и YouTube.

«Это же не связано с доверием. Это связано с выполнением законов Российской Федерации. И какое бы доверие у нас с американцами ни было, это не будет никого освобождать от выполнения российских законов», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

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Instagram был заблокирован на территории России 14 марта 2022 года. Решение о блокировке было принято после того, как стало известно о том, что компания Meta разрешила в некоторых странах не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении российских граждан и военных.

21 марта того же года Тверской суд Москвы принял решение о запрете деятельности Meta на территории России.

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