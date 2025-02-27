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Роструд напомнил о переносе выходного дня с 8 марта

Роструд напомнил, когда россиян ждут следующие длинные выходные
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России в мае ожидается сокращенная рабочая неделя. Жители страны будут отдыхать с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Об этом 27 февраля сообщил Роструд.

Однако в текущем году сокращенной недели из-за Международного женского дня не будет, так как 8 марта выпадает на субботу.

«Как правило, при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день», — сообщили ТАСС в Роструде.

Согласно постановлению правительства «О переносе выходных дней в 2025 году», законный праздничный выходной будет перенесен не на май, а на июнь. Поэтому жители страны смогут отдохнуть с 12 по 15 июня в честь Дня России.

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Как россияне будут работать и отдыхать в 2025 году

13 января директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина заявила, что следующая короткая рабочая неделя в России будет с 28 по 30 апреля. По ее словам, в четверг, 1 мая, тоже выходной день, в который отмечают Праздник труда. Следующий день, пятница, 2 мая, станет нерабочим ввиду переноса 4 января. При этом 30 апреля рабочий день будет сокращенным.

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