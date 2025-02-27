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В КНР создали первый в мире двигатель для полета со скоростью 16 Махов

SCMP: в Китае создали двигатель на реактивном топливе со скоростью 16 Махов
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Фото: x.com
dzen
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В Китае был разработан первый в мире реактивный двигатель, способный развивать скорость до 16 Махов (19,5 тыс. км). Об этом 27 февраля сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

Отмечается, что данное изобретение может стать значительным прорывом в области гиперзвуковых технологий и изменить представления о возможностях воздушных и космических полетов.

«В серии новаторских экспериментов в ударном туннеле JF-12 в Пекине, который имитирует условия полета с высоким уровнем Маха на высоте более 40 км (25 миль), исследователи из Китайской академии наук (CAS) достигли устойчивых наклонных волн с использованием реактивного топлива RP-3, обычного коммерческого керосина», — указано в публикации.

Согласно данным издания, скорость сгорания топлива в новом двигателе в 1 тыс. раз выше, чем у обычных воздушно-реактивных двигателей. Более того, он способен создавать внутри себя «детонационные алмазы» — очень быстрые взрывы, которые возникают под воздействием ударной волны. Это позволяет осуществлять сгорание топлива за считаные микросекунды.

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Зимой прошлого года китайские ученые заявили, что изобрели новый двигатель для дронов, который поможет устройствам находиться в воздухе на протяжении долгого времени. В частности, специалисты из Северо-Западного политехнического университета Китая изобрели модуль, который преобразует энергию света в электричество и позволяет заряжать дроны в воздухе. Создатели не раскрывают деталей проекта, чтобы избежать его использования в военных целях, однако заверяют, что с таким двигателем дрон сможет подниматься на высоту небоскреба.

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