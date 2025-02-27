Чем заняться в парках в рамках «Зимы в Москве»

Городской портал столицы mos.ru 27 февраля рассказал о программе московских парков на первые выходные весны, 1 и 2 марта, в рамках проекта «Зима в Москве».

В субботу в 13:00 в парке «Фили» проведут историческую экскурсию «Усадьба Нарышкиных в Кунцево и ее окрестности».

«Во время прогулки с историком-искусствоведом Николаем Даниленко горожане узнают много интересных фактов об усадьбе, ее знаменитых гостях и той эпохе, когда она была дворянским имением», — говорится в сообщении на городском портале.

Вход на экскурсию свободный, сбор группы запланирован перед усадьбой. Портал рекомендует мероприятие для детей старше шести лет.

В тот же день в 17:00 в парке «Северное Тушино» пройдет бесплатный мастер-класс по восточной гимнастике цигун. Указывается, что тренировка подойдет людям с любым уровнем подготовки.

В оба дня москвичей также ожидает интерактивная программа в филиале усадьбы Деда Мороза в Измайловском парке. Гостей ждут интересные игры и встречи с любимыми персонажами. Вход на мероприятия программы свободный.

2 марта взрослых и детей от шести лет приглашают в парк Дружбы. С 10:00 до 14:00 там состоятся старты по спортивному ориентированию «Московская весна – 2025», в рамках которых участникам предстоит пройти трассу по карте и компасу.

Кроме того, в тот же день в амфитеатре парка «Ангарские пруды» с 12:00 до 15:00 пройдет бесплатная акция «Раздельный сбор».

«Ее цель — привлечь внимание к такой важной проблеме, как сохранение окружающей среды, и к популяризации экологичного образа жизни. На акции также прочитают лекцию по этой тематике. На мероприятии ждут гостей в возрасте от семи лет», — указывается на портале.

Накануне сообщалось, что на площадке проекта «Зима в Москве» на площади Революции представят ледовое шоу «Масленица». Постановка пройдет 28 февраля, 1 и 2 марта в 18:00 и 19:30. На лед выйдут первая российская олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, призер чемпионата Европы и командных чемпионатов мира Максим Ковтун и другие мастера спорта.