Во Владивостоке произошел пожар в ангаре на площади свыше 400 кв. м
Во Владивостоке загорелся ангар на площади свыше 400 кв. м. Об этом 27 февраля сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.
«Днем 27 февраля 2025 года произошло возгорание ангара на улице 1-я Шоссейная во Владивостоке», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Уточняется, что на месте работают специалисты. Прокуратура возбудила проверку для установления причин пожара и поставила происшествие на контроль. Дополнительные обстоятельства устанавливаются.
Позднее в Telegram-канале пресс-службы МЧС по Приморскому краю сообщили, что открытое горение ликвидировали. Площадь пожара составила 450 кв. м. На месте были задействованы 24 специалиста и пять единиц специальной техники. Погибших и пострадавших нет.
В этот же день сообщалось о том, что пожар на площади 1 тыс. кв. м произошел в магазине в Красноярске. В ликвидации возгорания принимали участие 36 пожарных и 10 единиц спецтехники, включая 31 человека и восемь единиц техники от МЧС России.