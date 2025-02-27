Посол РФ указал на важность свободы Арктики от конфликтного потенциала
Россия считает, что Арктика должна стать зоной, свободной от конфликтного потенциала. Об этом 26 февраля заявил в интервью ТАСС посол России в Оттаве Олег Степанов.
«Арктика представляет для всех региональных держав коллективные возможности по совместному освоению, развитию и сохранению этого уникального района, зоной, свободной от конфликтного потенциала», — сказал дипломат.
Вызовы для России на арктическом направлении, по словам посла, остаются неизменными. Он также добавил, что российская сторона принимает необходимые меры для обеспечения интересов РФ и суверенитета в высоких широтах.
Накануне Bloomberg узнало об обсуждениях США и РФ совместной добычи полезных ископаемых на территории Арктики и развития новых торговых маршрутов. Сообщалось, что стороны планируют совместно развиваться в сфере энергетических ресурсов и проводить разведку территорий Арктики.