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Посол РФ указал на важность свободы Арктики от конфликтного потенциала

Посол Степанов: Арктика должна быть зоной, свободной от конфликтного потенциала
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Фото: ТАСС/Иван Высочинский
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Россия считает, что Арктика должна стать зоной, свободной от конфликтного потенциала. Об этом 26 февраля заявил в интервью ТАСС посол России в Оттаве Олег Степанов.

«Арктика представляет для всех региональных держав коллективные возможности по совместному освоению, развитию и сохранению этого уникального района, зоной, свободной от конфликтного потенциала», — сказал дипломат.

Вызовы для России на арктическом направлении, по словам посла, остаются неизменными. Он также добавил, что российская сторона принимает необходимые меры для обеспечения интересов РФ и суверенитета в высоких широтах.

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Накануне Bloomberg узнало об обсуждениях США и РФ совместной добычи полезных ископаемых на территории Арктики и развития новых торговых маршрутов. Сообщалось, что стороны планируют совместно развиваться в сфере энергетических ресурсов и проводить разведку территорий Арктики.

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