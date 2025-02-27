В Госдуме рассказали об ужесточении требований подготовки к сезону отопления

С 1 марта 2025 года у правительства РФ появится возможность устанавливать критерии надежности теплоснабжения потребителей, а также оценивать готовность организаций в предоставлении услуг теплоснабжения. Об этом 27 февраля сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Сергей Колунов.

«Правительство с 1 марта сможет устанавливать критерии надежности теплоснабжения потребителей, уточнять полномочия муниципалитетов в части обеспечения готовности к отопительному периоду и проведения оценки готовности теплоснабжающих организаций», — сказал он «РИА Новости».

Кроме того, депутат уточнил, что государство также получит возможность уточнять правила обеспечения готовности к отопительному сезону. Колунов отметил, что у правительства РФ появятся права на изменение порядка проведения оценки обеспечения готовности к сезону отопления.

Помимо этого, депутат добавил, что обновленные правила появятся на портале правовой информации сразу после их введения. Он обратил внимание на то, что данный проект сможет повысить качество услуг ЖКХ.

21 февраля сообщалось о том, что с учетом обращения граждан правительство России решило изменить стоимость электроэнергии для обогреваемых электроприборами домов. С 2025 года власти ввели дифференциацию тарифов на электроэнергию. Отмечается, что максимальные объемы потребления в месяц в первом диапазоне составили до 3900 кВт·ч, во втором — от 3900 до 6000 кВт·ч, а в третьем – более 6000 кВт·ч.