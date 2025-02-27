В ХАМАС сообщили о прибытии 600 палестинских заключенных в сектор Газа
В сектор Газа прибыли 600 палестинских заключенных. Об этом 27 февраля сообщили в пресс-службе палестинского движения ХАМАС.
«Наш народ получил 600 наших героических узников, с освобождением которых медлили [израильские] оккупанты», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
В ХАМАС подчеркнули, что процесс передачи тел израильских заложников был синхронизирован с освобождением палестинских заключенных для того, чтобы не допустить уклонений от выполнения соглашения о прекращении огня.
Телеканал Al Jazeera также уточнил, что палестинцы прибыли в госпиталь в городе Хан-Юнис на юге Газы на 12 автобусах. Они пройдут медицинское обследование перед тем, как воссоединиться со своими семьями.
В этот же день ХАМАС заявило о готовности начать переговоры по второму этапу соглашения с Израилем. Палестинское движение 26 февраля передало тела четырех израильских заложников Красному Кресту. Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердила получение тел четырех заложников из Газы. Семьи заложников были проинформированы о передаче тел Красному Кресту.