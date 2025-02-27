СМИ сообщили о задержании двух подозреваемых в стрельбе у здания суда в Германии

Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в стрельбе в центре немецкого города Билефельд. Об этом 26 февраля сообщил новостной портал Focus-online.

«На месте были арестованы двое подозреваемых. Однако их причастность к преступлению пока не выяснена», — приводит портал заявление правоохранительных органов.

Ведется дальнейшее расследование. Уточняется, что продолжаются поиски предполагаемого третьего преступника, также было обнаружено возможное орудие убийства. По данным полиции, в больнице находятся четыре пострадавших в результате стрельбы.

Телеканал WDR накануне сообщил, что в результате стрельбы у здания суда в Билефельде были ранены девять человек. Выстрелы прозвучали на перекрестке перед зданием после окончания основного слушания по делу об убийстве боксера Бесара Нимани.