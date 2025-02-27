Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с посадочным модулем к Луне
Американская компания запустила к Луне ракету Falcon 9 с модулем Intuitive Machines под названием Athena со стартового комплекса во Флориде. Об этом 26 февраля сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
«В 19:16 по восточноевропейскому времени (03:16 по мск 27 февраля. — Ред.) ракета SpaceX Falcon 9 запустила лунный модуль Intuitive Machines под названием Athena со стартового комплекса 39A в Космическом центре имени Кеннеди NASA во Флориде. На борту миссии находится набор технологий и научных инструментов NASA вместе с коммерческими полезными грузами, направляющимися на Луну в рамках инициативы агентства CLPS и кампании Artemis», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе космической миссии будет запущен и выведен на орбиту аппарат NASA Lunar Trailblazer, который составит карту распределения различных форм воды на Луне. При этом лунный модуль при помощи установки для бурения грунта TRIDENT и масс-спектрометра MSolo изучит органические и неорганические соединения.
Планируется также доставить на Луну передатчик первой в истории станции сотовой связи за пределами Земли Nokia 4G.
«Ожидается, что Athena приземлится на лунную поверхность в четверг, 6 марта», — уточнили в NASA.
О планах США запустить модуль на ракете SpaceX Falcon 9 стало известно 24 января. Так, аппарат будет нести пять научно-исследовательских приборов NASA, чтобы изучать взаимодействие шлейфа с поверхностью, космическую погоду, радиоастрономию, технологии точной посадки и иметь узел связи и навигации для реализации будущих технологий автономной навигации.