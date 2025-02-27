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Эксперт посоветовала не менять старые доллары без особой необходимости

Доцент Белянчикова посоветовала не менять старые доллары без необходимости
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Пытаться менять старые доллары на новые не стоит без особой необходимости, потому что на данный момент никто не способен обязать банки делать это. Об этом 27 февраля сообщила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова в беседе с агентством «Прайм».

Она отметила, что на территории США все доллары, которые были выпущены до 1914 года, обязательны к приему во всех банкоматах, поскольку являются законным платежным средством.

«Нюансов здесь два. Во-первых, данная обязанность имеется лишь у государственных организаций, даже частные банки могут в большинстве случаев устанавливать свои правила (хотя они нечасто это делают, поскольку имеют доступ к новым банкнотам ФРС). Во-вторых, на другие страны законодательство США в этой части не распространяется», — сообщила Белянчикова.

Эксперт добавила, что в случае отказа банка от обмена старых долларов можно запросить из организации письменное объяснение, а также провести разговор с руководителем подразделения. Помимо этого, существует еще один вариант — направить жалобу в приемную Банка России или Роспотребнадзора.

Также экономист обратила внимание на то, что прежде чем предпринять попытку обмена валют, нужно заранее выяснить правила банка. По ее словам, на данный момент лучше переждать и в случае улучшения отношений РФ и США попробовать обмен.

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Накануне старший преподаватель кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета «Синергия», доктор экономических наук Кирилл Щербаков сообщил о том, что в связи с ограничениями из-за антироссийских санкций и дефицита валюты банки перестали принимать доллары старого образца. Он добавил, что кроме РФ в некоторых государствах тоже принимают старые доллары с осторожностью.

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