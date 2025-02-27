Площадь природных пожаров в Приморском крае за сутки превысила 1,3 тыс. га

В Приморском крае за прошедшие сутки площадь природных пожаров превысила 1,3 тыс. га. Об этом 27 февраля сообщили в региональном правительстве со ссылкой на министерство по делам гражданской обороны и защите от ЧС по Приморскому краю.

«За сутки, 26 февраля, на территории Приморского края зарегистрировано 17 возгораний общей площадью 1398 га», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что семь возгораний были зафиксированы в Хорольском, Шкотовском, Хасанском и Уссурийском округах. Также два пожара произошли в Надеждинском и Пограничном районах. Помимо этого, одно возгорание зафиксировали на территории ЛОМ «Ясное».

На данный момент все пожары ликвидированы. Всего в тушении были задействованы 160 человек и 28 единиц специальной техники.

Накануне сообщалось о том, что за минувшие сутки в Приморском крае зарегистрировали 10 природных возгораний. Восемь пожаров удалось потушить. В 14 муниципалитетах действует особый противопожарный режим, в шести муниципалитетах введен режим повышенной готовности.