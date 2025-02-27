Юрист напомнил о добровольном характере техосмотра для автовладельцев
Юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал 27 февраля «РИА Новости», что прохождение технического осмотра носит для обычных автовладельцев добровольный характер.
По словам эксперта, до августа 2021 года по закону «О техническом осмотре транспортных средств» нельзя было приобрести полис ОСАГО без техосмотра автомобиля и диагностической карты.
Согласно новой редакции закона, легковые автомобили и мотоциклы, используемые гражданами в личных целях, без предоставления услуг такси, не подлежат обязательному техосмотру, пояснил Хаминский.
«Таким образом, прохождение техосмотра для обычных граждан-автовладельцев стало добровольным. Наличие действующей диагностической карты о пройденном техосмотре потребуется лишь в случае постановки на учет транспортного средства, с года изготовления которого прошло более четырех лет, или в случае совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца такого транспортного средства», — сказал юрист.
Создатель и руководитель проекта ID20 (программа управления автопарком) Михаил Комаров 12 февраля спрогнозировал рост цен на техосмотр. По словам эксперта, в текущем году рост цен на технический осмотр ожидается в пределах 10% от текущей стоимости.