Экипаж танка Т-80БВ уничтожил склад боеприпасов ВСУ на южнодонецком направлении
Экипаж танка Т-80БВ 5-й танковой бригады группировки войск «Восток» прямым попаданием уничтожил замаскированный склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами производства НАТО на южнодонецком направлении специальной военной операции (СВО). Об этом 27 февраля сообщили в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что российские разведчики выявили склад боеприпасов обороняющейся механизированной бригады украинских боевиков, после чего передали точные координаты танкистам.
Экипаж выехал на боевую позицию, навел орудие и поразил позицию ВСУ сосредоточенным огнем с применением осколочно-фугасных снарядов. В результате объективного контроля разведчики подтвердили точное попадание в склад, а также уничтожение личного состава ВСУ, задействованного в его охране.
«Поступает задача, допустим, выехать на ЗОП. Даются корректировки именно цели, попадаем на цель, приезжаем на место работы, выводим ориентиры, высчитываем цель. Наводчик наводит на азимут, я корректирую азимут, потом выводим на цель и приступаем к работе», — заявил командир танка с позывным Бадма.
Накануне в Минобороны РФ сообщили о том, что расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» группировки войск «Центр» уничтожил реактивные снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции.