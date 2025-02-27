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Эксперт рассказал об изменениях пенсий россиян в марте

Профессор Виноградов: некоторые пенсии в марте будут меньше, чем в феврале
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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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В связи с индексацией пенсий в начале года с марта некоторым категориям пенсионеров могут уменьшить пенсионные выплаты в сравнении с теми, которые они получили в феврале. Об этом 17 февраля сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов в интервью агентству «Прайм».

По его словам, это произойдет потому, что за январь пенсионеры получили выплату, проиндексированную по прогнозируемому уровню инфляции в 7,3%, а за февраль — по реальному в 9,5% с доплатой в недополученных 2,2%.

Он добавил, что с февраля также были проиндексированы пенсии работающих пенсионеров. Сумма доплаты рассчитывалась исходя из размеров пенсии, которую бы пенсионер мог получать в 2024 году, при этом не работая.

Кроме того, Виноградов сообщил, что некоторые люди, наоборот, получат в марте повышенные пенсии. Эксперт отметил, что это коснется военных пенсионеров, чьи выплаты повысили на 4,4%. На их размер в рублях могут повлиять звание, должность, выслуга лет и некоторые другие факторы, отметил он.

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Ведущий сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок 12 февраля сообщил о получении пенсионерами в текущем месяце дополнительной выплаты в связи с доиндексацией за январь. Так, февральская пенсия получилась больше мартовской. Решение коснулось 39,3 млн российских пенсионеров, а средний размер выплаты составил порядка 24,9 тыс. рублей, уточнил Ляшок.

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