СМИ заявили о сохранении БРИКС плана по дедолларизации в торговле
БРИКС продолжит дедолларизацию в торговле, игнорируя угрозы президента США Дональда Трампа. Об этом 26 февраля сообщил портал UOL.
Первая в 2025 году встреча главных переговорщиков БРИКС прошла с решимостью ее членов игнорировать угрозы Трампа и продолжить работу над созданием системы, позволяющей использовать местные валюты в торговле между членами блока, обратили внимание в издании.
Как отметил портал, представительство Бразилии подчеркнуло, что на сегодняшний день страна экспортирует партнерам по БРИКС больше, чем в США и Европу. Так, в 2023 году ее экспорт в страны объединения достиг $120 млрд, а на европейские и американские рынки — только $83 млрд.
«Несмотря на наш значительный вклад в мировую экономику, торговля между членами БРИКС по-прежнему намного ниже своего потенциала», — приводит издание слова министра иностранных дел Бразилии Мауро Виейры.
21 февраля Трамп пригрозил БРИКС тарифами в 150% за попытки создать альтернативу доллару. При этом он считает, что страны БРИКС хотят поставить на замену американской валюте китайский юань.