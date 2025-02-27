Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова заявила о продаже Украиной населения в рабство на фоне соглашения с США
Мир
В Марселе начался суд по делу напавших на генконсульство РФ французов
Общество
Савеловский суд Москвы огласит приговор блогеру Елене Блиновской 3 марта
Мир
Bloomberg указало на переговоры в ЕС по увеличению расходов на оборону
Наука и техника
На Земле началась магнитная буря класса G2
Общество
Блогера Subo лишили российского гражданства
Мир
Лукашенко рассказал об обсуждении с Путиным сделки США и Украины по ископаемым
Мир
Додон заявил о многомиллионной поддержке Санду от USAID
Авто
Качество автошкол начнут оценивать по числу ДТП у выпускников
Мир
СМИ сообщили об обсуждении Эрдогана с Лавровым отправки миротворцев на Украину
Экономика
Греф сообщил об ожидании снижения ключевой ставки во II полугодии 2025 года
Новости компаний
«Сбер» запустил ипотеку на покупку дома и земли по договору долевого участия
Политика
Путин поручил принять дополнительные меры для защиты госграницы РФ
Мир
Трамп подтвердил планы ввести с марта пошлины в отношении Мексики и Китая
Наука и техника
Ученые предупредили о возможных магнитных бурях до 2 марта
Мир
В МИД РФ сообщили о контактах с Баку из-за закрытия Sputnik
Мир
Путин назвал ФСБ сильным и надежным звеном нацбезопасности

В России зарегистрируют веб-сервис для определения заболеваний почек

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Специалисты Центра нейросетевых технологий Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета разработали веб-платформу поддержки принятия врачебных решений Sechenov.AI_nephro, которая помогает поставить точный диагноз пациентам с патологиями почек. Платформа успешно прошла технические испытания перед регистрацией Росздравнадзором, заявили в университете.

Почки запустились: новый метод снизит риск осложнений после удаления камней
Разработанная методика сократит время нахождения пациентов в стационаре

С 2008 года в Институте урологии начали применять 3D-моделирование патологического процесса у пациентов с новообразованиями паренхимы (ткань внутренней среды) почки. В ручном режиме при работе команды из трех специалистов (врача-уролога, врача лучевой диагностики и IT-специалиста) процесс построения занимал до суток.

Теперь же благодаря разработке нового веб-ресурса и автоматизации системы получения изображения на это уходит всего нескольких минут. Врачу необходимо загрузить КТ-исследование пациента и в интерфейсе выделить зону интереса — опухоли в области почек.

«Перед тем как попасть на сервер, данная зона вырезается и отправляется в обработку. И уже на стороне сервера нейросеть выделяет необходимые анатомические структуры — артерии, вены, мочеточники, паренхиму почки, опухоль, кисты — и создает дополнительный файл с этими «масками». После этого он возвращается пользователю и уже происходит 3D-построение, с которым можно работать», — рассказал «Известиям» ведущий инженер-программист университетского Центра нейросетевых технологий Иван Черненький.

По словам специалиста, с помощью 3D-модели можно оценить глубину погружения опухоли в почку, выполнить виртуальную резекцию разными плоскостями и получить другую важную для врача информацию.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В зоне интерфейса: цифровая платформа выявит злокачественные опухоли почек

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025