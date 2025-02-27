Новая система навигации для БПЛА будет работать на порядок точнее GPS
Сотрудники ИТМО создали локальную систему навигации для беспилотников, которая получила наименование «Восток». Изобретение рассчитывает скорость и положения дрона с очень высокой точностью, которая на порядок больше, чем у GPS.
Разработка может использоваться там, где не действуют обычные спутниковые системы навигации. Например, в условиях плотной городской застройки, закрытых помещениях или тоннелях. Кроме того, столь точное позиционирование дает возможность реализовывать особо сложные задачи, например садиться на движущейся ледокол в сильном тумане.
«Наш метод основан на классических принципах радионавигации и радиопеленгации и схож с разговором с двумя людьми, которые стоят в одном месте и разговаривают через мегафоны. Хотите услышать одного — встаньте напротив его мегафона, другого — встаньте напротив второго, а если нужно услышать обоих — встаньте посередине», — рассказал руководитель проекта, аспирант первого курса факультета безопасности информационных технологий ИТМО Тимофей Мельников.
Он пояснил, что в «Востоке» в качестве мегафонов используются два светодиода, которые повернуты друг против друга под определенным углом. Они посылают на фотоприемники беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) световые сигналы на разной частоте.
«Фотоприемники принимают сигналы, а специальный модуль усиливает и обрабатывает их, рассчитывает координаты дрона и прямо на борту передает данные в бортовой компьютер. В реальном времени мы видим точное местоположение дрона, а также изменения в высоте и углах наклона бортов», — уточнил Мельников.
Сейчас беспилотники ориентируются и прокладывают маршрут с помощью спутниковых данных (например, GPS или ГЛОНАСС), однако в сложных условиях эта система может работать с высокой погрешностью.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Светом в путь: новая система навигации для БПЛА будет работать на порядок точнее GPS