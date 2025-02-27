Землетрясение магнитудой 5,3 произошло возле побережья Индии

Землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано у берегов Индии. Об этом 26 февраля сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

Сейсмособытие произошло на расстоянии 54 км от города Гувахати, население которого составляет 899 тыс. человек. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

25 февраля сообщалось о том, что землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Индонезии. Сейсмособытие зарегистрировали на глубине 10 км в 121 км к югу от города Манадо, столицы провинции Северный Сулавеси.