Перевозчики предложили ввести отсрочку страховых взносов и льготные кредиты

К началу 2025 года внутрироссийские грузоперевозки стали убыточными, что связано с ростом их себестоимости, резким повышением лизинговых платежей, утильсбора и цен на технику, а также существенным снижением объема доставки и уровня тарифов. Об этом говорится в письме ассоциации «АвтоГрузЭкс» в правительство, с которым ознакомились «Известия».

Избежать ухудшения ситуации, как указывают логисты, помогут отсрочка платежей и снижение ставок по взносам во внебюджетные фонды. Кроме того, они предложили ввести компенсацию лизинговых платежей, предоставление льготного кредитования, субсидий на сохранение занятости и оплаты труда и грантов на разработку программного обеспечения в логистике.

Эксперты отметили, что обострение проблем может привести к банкротству многих транспортных компаний уже в 2025 году. Это повлечет за собой повышение уровня безработицы, нехватку средств для доставки грузов по всей России и рост уровня потребительских цен.

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Грузный взгляд: логисты просят ввести льготные кредиты, опасаясь банкротств