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Посол РФ заявил о желании Трампа получить редкоземельные металлы Канады

Посол РФ в Оттаве: Трамп хочет контролировать редкоземельные металлы Канады
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Фото: Global Look Press/Nick Iwanyshyn
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Президент США Дональд Трамп хочет контролировать редкоземельные металлы Канады. Об этом 26 февраля заявил в интервью ТАСС посол России в Оттаве Олег Степанов.

По его словам, в экспертных канадских кругах недовольны словами Трампа о включении Канады в состав США в качестве 51-го штата для избежания торговых пошлин. Посол РФ предположил, что давление на Канаду с американской стороны продолжит расти из-за запланированного на 2026 год пересмотра плана североамериканского соглашения о свободной торговле НАФТА-2 (CUSMA).

«Сперва комментарии хозяина Белого дома здесь воспринимали как несмешную шутку. Осознав, что республиканец не отступает, весь политический класс, вне зависимости от партийной принадлежности, принялся соревноваться в гонке за звание главного канадского патриота», — подчеркнул посол.

Степанов также напомнил слова посла Канады в Вашингтоне Кирстен Хиллман, которая в ответ на обещание США ввести пошлины заявила, что Канада была бы готова полностью обеспечивать страну ураном, заместив в том числе поставки из России.

«Канада вообще кладезь полезных ископаемых, которые крайне востребованы для Америки. И в перспективе именно канадское сырье на льготных условиях будет перетекать в США. Это логично и предсказуемо», — отметил российский посол.

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Президент США 2 февраля заявил, что, если Канада хочет добиться снижения налогов и не уплачивать таможенные пошлины, она должна войти в состав США в качестве 51-го штата. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 7 февраля назвал реальной угрозу Трампа сделать Канаду 51-м штатом. По его словам, американский президент не шутит, когда заявляет о входе Канады в состав США, поскольку он намерен получить доступ к полезным ископаемым страны.

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