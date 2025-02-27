В Москве открылась ретроспектива советского абстракциониста Юрия Злотникова
Творчество советского художника Юрия Злотникова, занимавшегося абстрактным искусством с 1950-х годов, показывают на двух этажах московской галереи «Граунд Солянка». В экспозицию вошли как произведения из цикла «Сигнальная система» (1957–1962), так и более поздние работы, в том числе редко демонстрируемые крупные холсты.
Произведения Злотникова вступают в диалог с экспериментальной зарубежной мультипликацией первой половины XX века и современным российским искусством. В создании выставки приняли участие внуки художника Александр Злотников и Андрей Тюленев, куратором выступил Никита Спиридонов, а экспозиционером — Катя Бочавар.
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