В ХАМАС рассказали об условиях содержания в тюрьмах Израиля
В ХАМАС заявили «Известиям», что палестинские заключенные в Израиле сталкиваются с голодом, пытками и избиениями, а число погибших палестинцев в тюрьмах еврейского государства с 7 октября 2023 года достигает 60.
«Что касается условий содержания в израильских тюрьмах, то они очень тяжелые. Фотографии освобождения палестинских заключенных демонстрируют масштаб преступлений, совершенных против них: пытки, избиения, лишение одежды, одеял и матрасов, а также практика голодания, применяемая Израилем в отношении заключенных, и пренебрежение медицинской помощью», — рассказал представитель управления движения по делам заключенных Нахид аль-Фахури.
По его словам, с 1967 года по нынешний день число заключенных, погибших в тюрьмах, приближается к 300, 60 из которых умерли в период с 7 октября 2023 года, то есть за последние 15 месяцев.
Ранее Израиль также обвинял ХАМАС в том, что состояние освобожденных заложников из Газы было удручающим. Канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху назвала «ужасающим» то, как выглядят освобожденные после почти 500 дней плена. На кадрах с передачей пленных видно, что многие заложники сильно исхудали.
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