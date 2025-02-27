Российские военнослужащие продавили оборону ВСУ вблизи Андреевки в ДНР

Российские военнослужащие группировки войск «Юг» упорно продвигаются вперед на территории проведения специальной военной операции (СВО) и окружают село Константинополь Донецкой Народной Республики (ДНР). Военные рассказали «Известиям», что российская армия уже продавила оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) к северу возле села Андреевка ДНР.

Боец с позывным Тор заявил корреспонденту «Известий» Станиславу Григорьеву, что для успешного попадания по цели «путем проб и ошибок» они пришли к определенным частотам. Он также показал пример FPV-дрона противника.

При этом боец с позывным Цыган сказал, что запорожская трасса превратилась в самую настоящую «трассу смерти».

«Любая тяжелая техника на ней или возле нее — это не боевая единица, а просто мишень», — сказал российский военнослужащий.

Также боец с позывным Малой заявил, что увел у противника из-под носа британский вездеход.

Как рассказал военкор Григорьев, машина, на которой передвигались украинские боевики, могла использоваться ранее в разгоне митингов или демонстраций. На автомобиле есть решетка, защищающая стекло от камней и бутылок.

26 февраля в Минобороны РФ сообщили, что расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» в зоне проведения спецоперации уничтожили бронетехнику, расчеты станковых противотанковых гранатометов СПГ-9 и 120-миллиметровых минометов, а также живую силу ВСУ. При этом кадры объективного контроля с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) позволили убедиться в уничтожении выявленных целей.