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В ХАМАС рассказали о втором этапе сделки по Газе

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Фото: REUTERS/Stringer
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Формула обмена израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, на палестинских заключенных на втором этапе сделки будет отличаться от параметров первой фазы. Об этом «Известиям» сообщил представитель управления ХАМАС по делам заключенных Нахид аль-Фахури.

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«Параметры для второго этапа будут совершенно иными по сравнению с параметрами и формулами первого этапа. Первая фаза касалась в первую очередь больных и пожилых людей. То есть речь идет о гуманитарной стадии. Это обуславливает формулу обмена израильских заложников на палестинских», — отметил представитель движения.

Он подчеркнул, что число палестинских заключенных, которые должны быть освобождены в рамках сделки по обмену, составляет 1737.

«Второй этап, безусловно, отличается, поскольку включает в себя офицеров и солдат израильских войск, захваченных палестинским сопротивлением на территории военных лагерей и баз ЦАХАЛ. Так что цена определенно будет совершенно другой», — уточнил аль-Фахури.

Сделка по освобождению заложников из сектора Газа вступила в силу 19 января. Первый этап соглашения предусматривал освобождение 33 заложников и частичный вывод войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из Газы. Второй этап касается освобождения оставшихся заложников, постоянного прекращения огня и полного вывода израильских войск.

Ранее замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявлял, что в рамках второго этапа будет обсуждаться и судьба уроженца Донецка Максима Харкина, удерживаемого в Газе.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«3,6 тыс. задержанных палестинцев официально не предъявляли обвинений»

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