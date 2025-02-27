В ХАМАС рассказали о роли Турции при реализации сделки с Израилем
Турция — единственная страна, которая до настоящего момента приняла у себя высланных палестинских заключенных, освобожденных из израильских тюрем. Об этом «Известиям» рассказал представитель управления палестинского движения ХАМАС по делам заключенных Нахид аль-Фахури.
«Турция — до сих пор единственная страна, куда были переправлены палестинские заключенные. Турция согласилась и приняла 15 человек», — отметил он.
По его словам, обсуждения о принятии у себя палестинцев проводятся со многими другими странами, однако пока движение не получило ответа от них.
В рамках сделки по обмену некоторые палестинские заключенные должны быть высланы за пределы Израиля и палестинских территорий. Еврейское государство настаивает на высылке тех, кто отбывает длительные сроки в тюрьмах, чтобы предотвратить их возвращение к группам сопротивления.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:
«3,6 тыс. задержанных палестинцев официально не предъявляли обвинений»