Великобритания заинтересована в продолжении конфликта на Украине и сделает всё, чтобы помешать возобновившемуся диалогу России и США, сказал «Известиям» посол по особым поручениями МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Особенность Великобритании в том, что многие вещи она делает не открыто, а подпольно. У нее серьезные рычаги влияния на украинские спецслужбы и военные подразделения, которые она использует для того, чтобы в идеале сорвать диалог между Москвой и Вашингтоном. Они многократно это демонстрировали. Курская авантюра — это была попытка сорвать будущий диалог двух стран», — подчеркнул он.

Дипломат напомнил, что перед вторжением Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область как раз произошел большой обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном после долгого периода молчания и отсутствия коммуникации.

«Лондону всегда намного комфортнее, когда существует стена непонимания между РФ и США», — подчеркнул Мирошник.

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Фунт соли: Лондон попытается сорвать переговоры Москвы и Вашингтона