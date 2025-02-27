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Мирошник рассказал о попытках Лондона саботировать диалог Москвы и Вашингтона

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Великобритания заинтересована в продолжении конфликта на Украине и сделает всё, чтобы помешать возобновившемуся диалогу России и США, сказал «Известиям» посол по особым поручениями МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

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«Особенность Великобритании в том, что многие вещи она делает не открыто, а подпольно. У нее серьезные рычаги влияния на украинские спецслужбы и военные подразделения, которые она использует для того, чтобы в идеале сорвать диалог между Москвой и Вашингтоном. Они многократно это демонстрировали. Курская авантюра — это была попытка сорвать будущий диалог двух стран», — подчеркнул он.

Дипломат напомнил, что перед вторжением Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область как раз произошел большой обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном после долгого периода молчания и отсутствия коммуникации.

«Лондону всегда намного комфортнее, когда существует стена непонимания между РФ и США», — подчеркнул Мирошник.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Фунт соли: Лондон попытается сорвать переговоры Москвы и Вашингтона

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