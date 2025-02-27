Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова заявила о продаже Украиной населения в рабство на фоне соглашения с США
Мир
В Марселе начался суд по делу напавших на генконсульство РФ французов
Общество
Савеловский суд Москвы огласит приговор блогеру Елене Блиновской 3 марта
Мир
Bloomberg указало на переговоры в ЕС по увеличению расходов на оборону
Наука и техника
На Земле началась магнитная буря класса G2
Общество
Блогера Subo лишили российского гражданства
Мир
Лукашенко рассказал об обсуждении с Путиным сделки США и Украины по ископаемым
Мир
Додон заявил о многомиллионной поддержке Санду от USAID
Авто
Качество автошкол начнут оценивать по числу ДТП у выпускников
Мир
СМИ сообщили об обсуждении Эрдогана с Лавровым отправки миротворцев на Украину
Экономика
Греф сообщил об ожидании снижения ключевой ставки во II полугодии 2025 года
Новости компаний
«Сбер» запустил ипотеку на покупку дома и земли по договору долевого участия
Политика
Путин поручил принять дополнительные меры для защиты госграницы РФ
Мир
Трамп подтвердил планы ввести с марта пошлины в отношении Мексики и Китая
Наука и техника
Ученые предупредили о возможных магнитных бурях до 2 марта
Мир
В МИД РФ сообщили о контактах с Баку из-за закрытия Sputnik
Мир
Путин назвал ФСБ сильным и надежным звеном нацбезопасности

NYT узнала о попытках США исключить из сделки фразы о гарантиях безопасности

NYT: США упорно пытались исключить из сделки фразы о гарантиях безопасности
0
EN
Фото: Global Look Press/Valerie Plesch
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Администрация американского президента Дональда Трампа активно предпринимала попытки исключения из сделки с Украиной по редкоземельным минералам фразы с гарантиями безопасности. Об этом 26 февраля сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на украинских чиновников.

По информации издания, американская сторона считает гарантии выходом за рамки переговоров. Кроме того, формулировка, гарантирующая безопасность, является достаточно размытой и не указывает на конкретные обязательства США.

Несмотря на это, именно такие тезисы обеспечения украинской стабильности вошли в итоговый вариант соглашения Киева и Вашингтона по совместной разработке полезных ископаемых.

Зрада да недра: какими ресурсами Украина будет расплачиваться за американскую помощь
Трамп потребовал компенсацию. Но что он действительно может получить?

Газета Financial Times 25 февраля сообщила, что Украина согласилась на сделку с США по совместной разработке минеральных ресурсов, включая нефть и газ, после того как Соединенные Штаты отказались от требований о праве на $500 млрд потенциального дохода от добычи. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 26 февраля заявила, что США приблизились к финишу сделки.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025