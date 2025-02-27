NYT узнала о попытках США исключить из сделки фразы о гарантиях безопасности
Администрация американского президента Дональда Трампа активно предпринимала попытки исключения из сделки с Украиной по редкоземельным минералам фразы с гарантиями безопасности. Об этом 26 февраля сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на украинских чиновников.
По информации издания, американская сторона считает гарантии выходом за рамки переговоров. Кроме того, формулировка, гарантирующая безопасность, является достаточно размытой и не указывает на конкретные обязательства США.
Несмотря на это, именно такие тезисы обеспечения украинской стабильности вошли в итоговый вариант соглашения Киева и Вашингтона по совместной разработке полезных ископаемых.
Газета Financial Times 25 февраля сообщила, что Украина согласилась на сделку с США по совместной разработке минеральных ресурсов, включая нефть и газ, после того как Соединенные Штаты отказались от требований о праве на $500 млрд потенциального дохода от добычи. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 26 февраля заявила, что США приблизились к финишу сделки.