В Болгарии требуют проведения референдума по поводу евро

Болгарская оппозиционная партия «Возрождение» собрала 47 из 48 необходимых подписей парламентариев для проведения референдума о переходе на евро. Об этом «Известиям» заявила евродепутат от этой партии Рада Лайкова. Сейчас оппозиция работает над завершением запуска процесса референдума и намерена вынести этот вопрос на обсуждение Европарламента.

«Правящие партии в Болгарии препятствуют проведению референдума, потому что боятся его результата — решительного отказа от евро. Опросы показывают, что около 80% болгар хотят сохранить лев. От введения евро выиграет лишь небольшая элита, а не обычные граждане, и люди это понимают. Введение евро сейчас было бы подобно посадке на «Титаник» после того, как он уже столкнулся с айсбергом», — подчеркнула Лайкова.

Ранее в Болгарии прошли массовые акции протеста с требованием провести референдум по сохранению национальной валюты. В 2023 году партия «Возрождение» собрала почти 600 тыс. подписей, чтобы организовать всенародное голосование по вопросу евро, но парламент отклонил этот запрос.

В начале 2025-го правительство Болгарии решило отложить переход на евро на 2026-й и обратилось в Еврокомиссию и Европейский центральный банк (ЕЦБ) с просьбой предоставить отчет о том, готова ли страна, с их точки зрения, полностью перейти на евро.

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