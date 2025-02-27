Эксперт перечислила варианты летней подработки для подростков

Специалист по кадрам Зулия Лоикова перечислила варианты летней подработки для подростков.

В беседе с порталом «Подмосковье сегодня» в среду, 26 февраля, она отметила, что хорошим вариантом может стать работа официантом в кафе или ресторанах, а также бариста или помощником на кухне. На такой работе гибкий график и возможность заработать чаевые.

Еще можно стричь газон, поливать цветы, оказывать услуги соседям: выгуливать собак, ухаживать за домашними животными, помогать с уборкой, ремонтом или продуктами.

Кроме того, можно стать волонтером и сотрудничать с благотворительными организациями: дохода такая работа может не приносить, однако так подросток получит опыт и необходимые навыки.

Также можно заниматься преподаванием или быть репетитором, работать фрилансером, здесь пригодятся навыки в дизайне, программировании, видеомонтаже и создании текстов, иллюстраций.

Можно рассмотреть вариант работать продавцом, кассиром в магазине, подрабатывать в детских лагерях, отмечает сайт aif.ru.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на экспертов писал, что подросткам перед трудоустройством следует уточнить график работы, зарплату и обязанности, не соглашаться на неофициальную работу без четкого договора. Также важно следить за балансом работы, учебы и отдыха.

В январе экономист Анна Анисимова рассказала, что у школьников стало популярно раннее предпринимательство. Экономист советует школьникам выбирать работу, исходя из их интересов, и не действовать тайно, так как самостоятельный поиск работы без согласия родителей может привести к рискам, таким как невыплата зарплаты или штрафы.

В октябре инвестор Евгений Ходченков заявил о пользе подработки в подростковом возрасте. По его словам, работающие подростки понимают ценность денег и лучше управляют своими финансами, во взрослой жизни реже оказываются в финансовых «пробоях», пишет RT.

В августе председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина посоветовала подросткам с 14-летнего возраста искать работу на время каникул. Она подчеркнула, что дети должны приучаться к труду, но делать это в свободное от школы время, отмечает 360.ru.