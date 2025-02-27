Около 3,6 тыс. задержанным палестинцам не предъявили обвинения

Около 3,6 тыс. палестинцев удерживаются в тюрьмах Израиля без обвинительного заключения. Об этом «Известиям» рассказал представитель управления палестинского движения ХАМАС по делам заключенных Нахид аль-Фахури.

«Общее число палестинских заключенных в израильских тюрьмах превышает 10 тыс. Среди них около 3,6 тыс. задержаны по административным делам. Официально им не предъявляли обвинений, что считается нарушением международных законов и норм, а также третьей и четвертой Женевских конвенций», — отметил он.

По словам представителя ХАМАС, во время первой фазы прекращения огня предполагается, что 296 приговоренных к пожизненному заключению палестинцев должны быть освобождены.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«3,6 тыс. задержанных палестинцев официально не предъявляли обвинений»