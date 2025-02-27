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Джорджеску подтвердил намерение продолжить борьбу за пост президента Румынии

Джорджеску заявил, что продолжит борьбу за пост президента Румынии
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Фото: TASS/Andreea Alexandru
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Независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску после пятичасового допроса в генпрокуратуре подтвердил намерение баллотироваться на президентских выборах в мае. Об этом 26 февраля сообщило агентство Agerpres.

«Я определенно буду баллотироваться на президентских выборах. Мы, народ, — это сила, мы — Румыния. Мы не встанем на колени ни в какой форме», — приводит агентство слова Джорджеску.

Политик уверен, что весь мир наблюдает за тем, что происходит в Румынии после отмены второго тура выборов президента 6 января. Он считает, что правительство оказало услугу оппозиции, так как оно показало политическую коррупцию с подтасовкой голосов.

«Эта позиция показала, что система работает, пока может. Но она на финальной стадии. Но мы точно знаем, что речь идет не только о местных прислужниках (указал на здание генпрокуратуры. — Ред.). Это связано и с тем, что сейчас происходит в Брюсселе. Но эта коррупция на мировом уровне будет разоблачена, а санкции США прояснят ситуацию и в Румынии», — подытожил Джорджеску.

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Генеральная прокуратура Румынии 26 февраля выдвинула шесть обвинений против Джорджеску. Его обвиняют в том числе в призывах к действиям против конституционного строя страны, распространении ложной информации, а также в предоставлении фальшивых деклараций об источниках финансирования избирательной кампании. В тот же день Джорджеску доставили в прокуратуру для допроса.

В свою очередь, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что власти Румынии всеми силами пытаются снять Джорджеску с выборов, потому что боятся его. По его словам, обвинения в адрес независимого кандидата в румынские лидеры являются надуманными.

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