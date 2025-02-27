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Глава белорусского спорта высказался о ситуации с баном наших спортсменов

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Фото: Global Look Press/Sergey Elagin
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Зарубежные чиновники давно поняли, что наделали глупостей, отстранив спортсменов из России и Белоруссии от международных соревнований. Такое мнение в интервью «Известиям» высказал министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук.

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Почти три года назад большинство российских и белорусских спортсменов были отстранены от участия в международных стартах. Это произошло после 24 февраля 2022 года, когда началась специальная военная операция (СВО) на Украине.

«Думаю, все давным-давно поняли, что наделали много глупостей, отстранив белорусских и российских спортсменов. Но надо ведь красиво выйти из этой ситуации — я в первую очередь европейских чиновников от спорта имею ввиду. Вот они потихоньку предпринимают и будут предпринимать усилия в эту сторону. И рано или поздно спорт вернется туда, где был до всех этих событий. Мы вернемся обязательно. И будем вместе с другими спортсменами соревноваться», — отметил Ковальчук.

При этом руководитель белорусского спорта добавил, что спокойно смотрит на ситуацию с возможным допуском наших спортсменов до ближайших зимних Олимпийских игр, которые пройдут в феврале 2026 года в Италии.

«Допустят — хорошо, не допустят — мы свои соревнования хорошо проводим. Не надо эту тему раздувать и заморачиваться на ней. Они же свою сущность уже показали — те чиновники, которые принимали решение об отстранении наших спортсменов. Не один раз показали ее и проявили», — подчеркнул он.

Из всех крупных видов спорта только в теннисе и боксе россияне и белорусы избежали бана, в боксе они даже выступают под своими национальными флагами. С 2023 года в нейтральном статусе были допущены борцы, фехтовальщики, дзюдоисты, фигуристы, конькобежцы, пловцы и еще ряд представителей других видов спорта.

Однако по-прежнему до международных стартов не допущены российские и белорусские представители в игровых видах спорта, включая хоккей, баскетбол и волейбол, а также в таких индивидуальных видах, как биатлон, лыжные гонки и гимнастика. Помимо этого, отстранены российские футболисты, где в нейтральном статусе выступают белорусские команды.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Они наделали глупостей, но теперь им надо красиво выйти из ситуации»

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